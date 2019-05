Is Den Helder echt saai en lelijk?

De burgemeester van Den Helder is helemaal klaar met het negatieve beeld over zijn stad. Den Helder zou volgens sommigen grijs, troosteloos en lelijk zijn. De burgemeester presenteerde daarom nieuwe bouwplannen.

Verslaggever Bart ging naar Den Helder om met kinderen over hun stad te praten. Vinden zij de stad ook saai en lelijk, of is er genoeg te beleven? Je ziet het in de video.