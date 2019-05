Meisjes verslaan alle jongensteams én zijn kampioen

Het meisjesteam van SV Budel is dit jaar kampioen geworden! En dat is best bijzonder, want de meiden speelden dit jaar in een competitie met alleen maar jongensteams. Bij steeds meer meidenteams gebeurt dat, omdat ze te goed zijn om tegen alleen meisjes te spelen.

Meer gemengde teams

Ongeveer de helft van alle meisjes speelt ook mét jongens, in gemengde teams. De KNVB hoopt dat er in de toekomst meer van zulke gemengde teams komen, dus met meisjes en jongens door elkaar.

De bond denkt dat meiden en jongens veel van elkaar kunnen leren. Bij bijvoorbeeld korfbal zijn de teams al gemengd. We zijn benieuwd naar jouw mening hierover. Reageer op onze stelling!