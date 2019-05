Hoera! We hebben 200.000 volgers op Instagram!

We zitten al een hele tijd op Instagram en vandaag haalden we een mooie mijlpaal: 200.000 volgers! Daar zijn we natuurlijk superblij mee. Maar welke posts vonden jullie nou het leukst? Hieronder de 10 posts die de meeste hartjes kregen van jullie:

Het is Duncan Laurence gelukt!🏆🎉Met het nummer Arcade heeft hij het Songfestival gewonnen. Duncan was favoriet, maar het was toch spannend tot het einde.😓Na de stemmen van de jury stond Nederland op plek 3, achter Noord-Macedonië en Zweden. Dankzij de stemmen van het publiek won Nederland toch.📈Vind jij het nummer van Nederland ook het best of vond je een ander nummer eigenlijk beter? Reageer op de #stellingvandedag #jeugdjournaal #songfestival #eurovision #duncanlaurence #kampioen

nosjeugdjournaal Johan Cruijff ArenA

Silver, de winnaar van The Voice Kids, mocht vandaag optreden in de Johan Cruijff ArenA.🤩Voor de wedstrijd Ajax - FC Utrecht zong hij het lied Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes. 🎤Silvers coach Ali B. had tijdens de finale iedereen aangemoedigd om de hashtag #silveropdemiddenstip te gebruiken.🤞En dat werkte dus goed, want vandaag konden de Ajax-fans van zijn zang genieten.🌟#videovandedag #jeugdjournaal #ajax #silveropdemiddenstip #thevoicekids

De ‘invisible challenge’ is een nieuwe hit op internet. Mensen doen net alsof iemand onzichtbaar is. 🙊 Degene die in de maling wordt genomen gelooft het vaak, omdat iedereen doet alsof-ie de persoon écht niet kan zien. 🙈 Resultaat? Vooral kinderen die helemaal in paniek raken. 🙉 Wat vinden jullie van de challenge? Leuk of zielig? #videovandedag #jeugdjournaal #onzichtbaar #challenge #grapje

Twee jongens uit de Filipijnen kunnen super goed beatboxen. Met een filmpje waarin ze een nummer van @martingarrix nadoen, gaan ze viral. #videovandedag #jeugdjournaal #beatbox #filipijnen #martingarrix #viral

Tranen en ongeloof bij Ajax-fans. Het lukte hun club gisteravond nét niet om de finale van de Champions League te halen. In de laatste seconde van de blessuretijd maakte tegenstander Tottenham Hotspur de winnende goal. #nieuws #jeugdjournaal #ajatot #ajax #championsleague

Het Songfestival is volgend jaar in Nederland, maar er is nog discussie over de locatie.📍Sommige mensen vinden dat het in Amsterdam moet zijn, maar andere steden lijkt het ook leuk om het Songfestival te organiseren.🎤🎵Maastricht, Rotterdam, Zwolle, Den Haag, Arnhem en Amsterdam hebben interesse. Vind jij dat het Songfestival in Amsterdam moet zijn of juist in een iets onbekendere stad?🇳🇱Reageer op onze stelling! #stellingvandedag #jeugdjournaal #songfestival #locatie #amsterdam

nosjeugdjournaal Deurne, Netherlands

Een gestolen tuinkabouter uit Deurne was na een jaar plots weer terug, met fotoalbum van zijn reis!📸🏝 De eigenaar van de kabouter kan er wel om lachen. Wie er achter de kabouter-grap zit is niet bekend.🤔 #videovandedag #jeugdjournaal #tuinkabouter #kaboutergrap #deurne

Vervelend nieuws voor Enzo Knol: er is bij hem ingebroken. 🚪 Enzo vertelt in een video dat een computer, meerdere camera’s en laptops zijn meegenomen. 💻 Hij zegt dat er door de inbraak geen video komt op EnzoKnol2, zijn gamekanaal. 🕹 Door alles wat er is gebeurd heeft hij geen zin om de studio in te gaan. #wow #jeugdjournaal #enzoknol #inbraak #inbreken #diefstal

Wow! Freestyleskiër @andriragettli legt een indrukwekkend parcours af.👏 Hij traint voor de Olympische Winterspelen in 2022.🏋️‍♂️ En dat kan dus prima zonder sneeuw, in een gymzaal vol toestellen dus. Zou jij zoiets kunnen?💪 #videovandedag #jeugdjournaal #freestyle #skiën #parcours

Deze foto van een ei heeft de meeste likes op Instagram ooit. 🐣 Hij is gepost door het account @world_record_egg. 🍳 Het was een stunt, om te kijken of ze het eerdere like-record van Kylie Jenner (18 miljoen) konden overtreffen. 🐔 En met ruim 24 miljoen hartjes is dat zeker gelukt. #wow #jeugdjournaal #ei #wereldrecord #kyliejenner #meestelikes