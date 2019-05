Wesley Sneijder heeft nu een eigen sportpark

Voetballer Wesley Sneijder heeft sinds vandaag een sportpark met zijn eigen naam. Het Sportpark Thorbeckelaan in Utrecht heet vanaf nu 'Wesley Sneijder Sportpark'.

Op dat sportpark speelt voetbalclub DSCH. Dat is de club waar Sneijder werd ontdekt toen hij 7 was. Daarom is hij erg blij met de nieuwe naam.