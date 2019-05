Kinderen leggen bloemen bij huis van overleden jongen

Marwan overleed maandag. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd en waarom.

Het is al een paar dagen in het nieuws: de dood van Marwan van 15 uit Hilversum. Veel mensen in Hilversum zijn daar erg van geschrokken. Het lijkt erop dat de jongen niet meer wilde leven.

Volgens deskundigen is het heel belangrijk om over dit soort problemen te praten. Als je zelf ergens mee zit of ziet dat iemand anders iets vervelends meemaakt is het goed om het te bespreken met een volwassene.

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen via 0900 0113 en 113online.nl. Daar werken mensen die verstand hebben van dit soort problemen. Je kunt ook bellen met de Kindertelefoon via 0800 0432 of chatten op kindertelefoon.nl.