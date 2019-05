Zakgeld-apps: handig of niet?

Koop je er snoep voor? Een nieuwe skin? Of blijf je liever nog even sparen? In een zakgeld-app kun je bijhouden wat er op je rekening staat en waar je het aan uitgeeft. De laatste tijd komen er steeds meer van dit soort apps.

De makers van de app hopen dat kinderen op deze manier vaker met geld bezig zijn. Sommige apps worden ook door banken gemaakt. Die hopen dat je door de app altijd bij dezelfde bank blijft.

Ouders

Deskundigen zijn niet heel enthousiast over de zakgeld-apps. Volgens geldinstituut Nibud heb je ze helemaal niet nodig en is het vooral belangrijk dat je goede afspraken met je ouders maakt. Bijvoorbeeld over waaraan je zakgeld wel en niet mag uitgeven. Ook is het handig om een vast moment te hebben waarop je samen je rekening checkt.

Wat vind jij van dit soort apps over zakgeld. Handig of overbodig? Reageer op de stelling: