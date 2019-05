Nederland breekt record voor langste mensen

Nog nooit waren er zoveel lange mensen bij elkaar. In Utrecht braken 850 mannen en vrouwen het wereldrecord. Het vorige record stond op 136 lange mensen.

Het is niet gek dat het record nu voor Nederland is. Nederlanders horen bij de langste mensen in de wereld. Aan de recordpoging mochten vrouwen langer dan 1,80 meter en mannen boven de 1,90 meter meedoen.