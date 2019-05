Honkbalteam heeft 15.000 nodig om naar het EK te kunnen

Honkbal-talenten uit Rotterdam mogen meedoen aan het EK in Tsjechië. Maar zo makkelijk is dat niet: het kampioenschap is volgende maand al en ze hebben 15.000 euro nodig voor de reis.

Geen geld

In Nederland is honkbal niet echt een populaire sport. Daarom heeft de honkbalbond niet veel geld om uit te geven aan dit soort reizen.