In dit restaurant in Rotterdam werken kinderen als ober en kok

Fijn nieuws voor een restaurant in Rotterdam: door een inzamelingsactie kunnen ze voorlopig open blijven. In het buurtrestaurant werken ook kinderen als kok of ober. Het heet Hotspot Hutspot en er werken alleen maar vrijwilligers.

Overlast

Het restaurant is ooit bedacht zodat jongeren op straat iets te doen zouden hebben. Zij zorgden namelijk voor overlast in de buurt. Nu werken er allerlei verschillende kinderen mee. Sommigen hebben er ook veel vrienden door gekregen.