Dwars: waarom is er geen radiostation voor kinderen?

De vriendinnen Isabel, Nanouk, Sophie en Rosa luisteren graag naar de radio, maar de liedjes vinden ze vaak niet leuk. En de meeste gesprekken vinden ze ook niet interessant. En dat zit ze behoorlijk dwars.

Met Milou gaan de meiden naar de radiobaas van de NPO. Ze willen dat er ook radiozender voor kinderen komt. Vanavond zie je in de uitzending en in de app of dat ze lukt.

Wat vind jij?

Luister jij wel eens naar de radio en mis jij ook een zender voor kinderen? Of vind je radio voor kinderen helemaal niet nodig. Laat het weten in een reactie en reageer op de stelling: