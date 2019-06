Famke zorgt thuis voor een jonge wallaby

Famke van 9 jaar zorgt voor een jonge wallaby. Het dier is 7 maanden oud en komt uit het hertenkamp in Kollum. Daar werd hij verstoten door de moeder.

Famke en haar familie hebben de wallaby in huis genomen en verzorgen het jong. De opvoeding is een flinke taak: de wallaby moet 6 keer per dag de fles, genoeg beweging krijgen en lekker warm worden gehouden. Als hij groot en sterk is, mag Skippy naar de andere wallabies in het hertenkamp.