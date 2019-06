Oranjevrouwen winnen met 3-0 van Australië

De Oranjevrouwen hebben gisteren overtuigend gewonnen van Australië. Het was een oefenwedstrijd, dus er hing niets van af, maar de vrouwen waren toch erg blij met hun 3-0 overwinning.

Maar liefst 30.640 mensen waren naar het PSV-stadion gekomen om de wedstrijd te zien. Daar zagen ze een felle wedstrijd met drie mooie doelpunten. Shanice van de Sanden scoorde de 1-0 en 3-0. Vivianne Miedema maakte het tweede doelpunt.

Kika van Es

Voor voetbalster Kika van Es was de avond helemaal niet leuk. Zij botste in het begin van de wedstrijd op een Australische speelster en kon niet meer verder. Later bleek dat ze een botje in haar hand heeft gebroken. Het is daardoor nog niet zeker of ze mee kan doen met het WK.