Vluchteling op zelfgemaakt vlot uit Noordzee gehaald

In de Noordzee bij IJmuiden is een man gered die op een zelfgemaakt vlot probeerde te varen. De reddingsmaatschappij heeft hem uit het water gehaald en aan land gezet. Zijn vlot hebben ze ook meegenomen.

De man is een vluchteling uit Eritrea. Hij probeerde waarschijnlijk naar Engeland te varen.

Gevaarlijk

Het is erg gevaarlijk om met een vlot in de Noordzee te varen. Het vlot had geen motor of zeil en daardoor kon de man het niet besturen.

Ook was de man al in de buurt van een drukke vaarroute gekomen. Omdat kapiteins het vlot makkelijk over het hoofd zien, zou de man overvaren kunnen worden.

Het is nog onduidelijk wat er nu met de man gaat gebeuren.