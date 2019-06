Varen, schieten en scoren: dit is kanopolo

Anna van 14 doet de sport al een twee jaar. Volgens haar is het geen sport voor watjes, want het gaat er soms ruig aan toe:

Grote kans dat je nog nooit van kanopolo hebt gehoord. De sport is niet zo bekend, maar wordt langzaamaan steeds populairder. Net als bij waterpolo moet je met je team schieten en scoren, maar dan terwijl je in een kano vaart.

Dit weekend was er een groot kano-polo toernooi in Uithoorn. Daar waren niet alleen Nederlanders, maar ook buitenlandse kano-poloërs op afgekomen. Je ziet het in de video hierboven.