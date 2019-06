Kinderen herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog duurde van 1939 tot en met 1945. Het Duitse leger viel toen landen binnen en nam de regering over. Ook in Nederland gebeurde dat. Adolf Hitler werd de baas.

Zoni Weisz was ook bij de herdenking. Hij is nu 82 en heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Toen hij 7 was, zag hij hoe zijn vader en moeder en zusje in de trein werden gezet. Hij vertelt erover in de video hierboven.