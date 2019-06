1600 asielkinderen verdwenen uit opvang

Uit opvanglocaties in Nederland voor asielzoekers zijn veel kinderen weggelopen. Het gaat om meer dan 1600 kinderen in bijna 5 jaar. Dat heeft de krant NRC ontdekt.

Elk jaar komen er vanuit de hele wereld kinderen naar Nederland. Ze vluchten uit hun eigen land en hopen in Nederland op een beter leven.

Ze worden opgevangen in een asielzoekerscentrum. Daar wachten ze, tot ze te horen krijgen of ze wel of niet een verblijfsvergunning krijgen. Dat is een bewijs dat ze in Nederland mogen blijven. Zonder verblijfsvergunning moet je Nederland weer uit.