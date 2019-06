Zie je een jong ree-kalfje in het bos? Laat hem liggen!

De dieren kijken je vaak met grote ogen aan, maar dat betekent niet dat ze hulp nodig hebben. Veel mensen denken te helpen door het dier op te pakken en naar een opvang te brengen. Maar vaak is dat helemaal geen goed idee.

Als je een alleen gelaten ree-kalfje ziet liggen, kun je het dier het beste met rust laten. Dat zeggen dierenverzorgers in Groningen.

De moeder schrikt vaak van mensen die te dichtbij komen. Ze laat dan haar kalfje achter, maar blijft vlakbij en komt terug zodra de mensen weer weg zijn.

Opvang

Je mag een hertje alleen naar de opvang brengen wanneer de moeder is overleden. Of als het kalfje heel erg aan het piepen is en de moeder niet komt opdagen.

In de opvang verzorgen ze de ree-kalfjes. Als ze voor zichzelf kunnen zorgen gaan ze weer terug de natuur in.