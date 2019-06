Het Suikerfeest begint vandaag!

Een tafel vol met zoete hapjes: moslims over de hele wereld vieren vandaag het Suikerfeest.

Cadeautjes

De ochtend van het Suikerfeest begint voor de meeste moslims met een speciaal gebed in de moskee. Na het gebed wordt er samen met familie gegeten en gedronken. Voor de meeste kinderen is het extra feest, want zij krijgen ook nog eens cadeautjes.