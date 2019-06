Jongens en meisjes kiezen vaker voor techniek

Steeds meer jongeren willen later in de techniek werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ze willen bijvoorbeeld lekker met hun handen bezig zijn, maar ook robots programmeren of elektrische auto's ontwerpen.

Acht jaar geleden was 1 op de 3 jongeren geïnteresseerd in een technisch beroep. Dat is nu flink gestegen, naar de helft. Het gaat om jongeren tussen de 9 en 17 jaar oud.

Robots

Volgens het onderzoek merken jongeren dat techniek steeds belangrijker wordt in de wereld. Bijvoorbeeld door het gebruik van robots, elektrische auto's en zonnepanelen.

Dat is ook te merken bij de techniekopleidingen, waar meer jongeren zich voor aanmelden. Toch kan het nog beter. Scholieren vinden de technieklessen soms saai. Dat moet volgens de onderzoekers beter worden.