Vermiste witte pauw na drie weken weer gevonden

Wekenlang is er naar een witte pauw gezocht in het dorp Bakkum in Noord-Holland. Nu is het dier eindelijk weer terecht, op de kinderboerderij van camping Bakkum.

Geschrokken

Volgens zijn verzorger blijft het dier normaal altijd netjes op de camping. Hij denkt dat de pauw drie weken geleden ergens van is geschrokken en toen is gevlucht. En daar baalde hij flink van.