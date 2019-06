Vrachtwagen botst tegen bus met schoolkinderen

Op de snelweg is een vrachtwagen tegen een bus met schoolkinderen geknald. Het gebeurde in de buurt van Putten, een dorp in de provincie Gelderland.

De kinderen hebben behalve hoofdpijn niks overgehouden aan het ongeluk. De chauffeurs van de bus en de vrachtwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij raakten lichtgewond.

Remmen

De chauffeur van de vrachtwagen moest afremmen omdat er een file stond. Dit lukte hem waarschijnlijk niet snel genoeg en daarom botste hij op de bus.

In de bus zaten 83 kinderen uit een tweede klas van een middelbare school in Veendam. Ze waren op weg naar Amsterdam voor een schoolreisje. Na het ongeluk zijn ze met een andere bus terug naar hun school gebracht.