Oproep: wat wil jij weten van Fernando Halman?

- Maak een filmpje en stel jezelf voor; - Stuur de video voor donderdag 6 juni via een DM op Instagram of mail het filmpje naar jeugdjournaal@nos.nl. En wie weet zie je jij jezelf wel terug in het Jeugdjournaal. Veel succes!

Al 10 jaar hoor je hem na de reclame zeggen: 'nu, het Jeugdjournaal.' Ook hoor je zijn stem bij aankondigingen van andere programma's.

Films

Fernando spreekt ook stemmen in bij animatiefilms. Zo hoor je hem in Spider-Man: Into The Spider Verse, en ook in Hotel Transylvania en De Smurfen 2.

Radio

Fernando is ook een bekende dj bij de radiozender FunX. Hij heeft veel verstand van muziek en kan nu al voorspellen wat de zomerhit van 2019 gaat worden. Ook is hij ambassadeur van de landelijke kindermuziekweek.