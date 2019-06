Balen voor scholieren: sommige examens moeten helemaal opnieuw

Flink balen voor sommige leerlingen die eindexamen hebben gedaan. Niet omdat ze de toets niet goed hebben gemaakt, maar omdat er iets mis is gegaan met hun papieren toets. Op verschillende plaatsen ging het mis.

Het eindexamen is de laatste toets voor je een diploma krijgt. In totaal zijn de eindexamens door zo'n 200.000 leerlingen op de middelbare school gemaakt. Vandaag en volgende week worden de uitslagen bekend.

Opnieuw

Over 2 weken moeten de leerlingen hun examens over doen. In Eersel heeft PostNL aangifte gedaan van de diefstal, en de politie doet onderzoek naar de zaak.