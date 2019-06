Zenzi en Gijs regelden een grote schommel voor hun buurt

Bij Zenzi en Gijs in de plaats Odijk bij Utrecht staat sinds kort een nieuwe grote schommel. En daar zijn ze best trots op, want ze hebben 'm zelf geregeld. En dat was niet makkelijk.

Niks te doen

Een jaar geleden viel het hen op dat er op het pleintje in hun buurt alleen dingen te doen waren voor kleine kinderen. Voor oudere kinderen was er niets.

Best vervelend, en daarom zijn ze hun hele buurt langsgegaan om handtekeningen op te halen. Veel mensen waren het met hen eens en ook de gemeente vond dat er iets moest gebeuren.

Duur

Maar er was nog een probleem: de schommel kost 4000 euro, dat kon de gemeente niet betalen. Daarom hebben Zenzi en Gijs 10 weken lang klusjes gedaan. Ze vertellen erover in de video hierboven.