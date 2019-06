Kinderen uit Rotterdam tussen de 10 en 15 jaar, mogen over een tijdje gratis naar een voetbalwedstrijd van Feyenoord. Het staat in een plan over de bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion.

In dat stadion komt een speciaal vak, vak Zuid, waar bijna 4000 kinderen in kunnen. Dat is bedoeld voor kinderen uit gezinnen met weinig geld.

Het nieuw stadion moet over 5 jaar opengaan.