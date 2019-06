Kinderen maken zich zorgen over giftige stoffen bij staalfabriek

In Wijk aan Zee, een dorp in de provincie Noord-Holland, zijn kinderen geschrokken van gevaarlijke stoffen uit een fabriek in de buurt.

Zwarte deeltjes

Ze wonen vlakbij het bedrijf Tata Steel, dat een heleboel staal maakt. En bij het maken van dat staal kunnen er stoomwolken met zwarte deeltjes uit de grote schoorstenen komen. Daarna worden die stoffen door de wind verspreid. Grafietregen wordt dat genoemd.

De giftige deeltjes zorgen voor een zwart laagje stof op allerlei plekken, zoals op auto's, huizen en speelpleinen in het dorp. En dat kan best eng zijn.