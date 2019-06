Oranje wint en is door naar de finale van de Nations League

Het Nederlands elftal heeft gisteren Engeland verslagen! In de halve finale van de Nations League won Nederland met 3-1. De mannen staan nu zondag in de finale tegen Portugal.

Nederland en Engeland leken aan het begin even sterk. Na ongeveer een half uur speeltijd kreeg Engeland een penalty omdat Matthijs de Ligt een overtreding maakte. Die zat erin, en daardoor was het 1-0. De Ligt maakte zijn foutje later weer goed en scoorde met een kopbal de 1-1.

Verlenging

Door de gelijke stand werd de wedstrijd verlengd en toen werd duidelijk dat Nederland de betere ploeg was. Promes scoorde twee doelpunten en zo won Nederland met 3-1.

In deze samenvatting zie je de hoogtepunten van de wedstrijd: