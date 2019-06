1 op de 7 kinderen speelt nooit buiten. Dat blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. Dat is een organisatie die zich inzet voor meer buitenspelen.

Al jaren blijkt uit onderzoek dat steeds minder kinderen buitenspelen. Maar nu blijkt dat sommige kinderen dat dus nooit doen. Daar is Jantje Beton erg van geschrokken. Volgens de organisatie moeten ouders hun kinderen meer aanmoedigen om buiten te spelen.

Gamen

Veel kinderen spelen liever binnen, omdat ze daar kunnen gamen. We zijn benieuwd of jij vaak buiten speelt of helemaal niet.