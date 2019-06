In de haven van Vlissingen is een dode walvis gevonden. Het dier lag waarschijnlijk half op de achterkant van een vrachtschip en is zo per ongeluk naar de kust gesleept.

In de Sloehaven van Vlissingen is een walvis aangetroffen. Het dier werd in de vroege ochtend ontdekt op de bulb van een binnenvarend schip. De walvis, vermoedelijk een Gewone Vinvis, is dood. Medewerkers van de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde gaan vandaag ter plaatse om meer onderzoek te doen naar de doodsoorzaak van de walvis. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de walvis door een aanvaring om het leven is gekomen of dat het dier ziek was en een natuurlijke dood is gestorven. Verder zal het onderzoek aantonen hoe lang het dier al ongeveer dood is en of het dier voor het overlijden nog recentelijk had gegeten. Voor het onderzoek van start kan gaan moet de walvis eerst nog uit het water gehaald worden. Een medewerker van het hulpverleningsnetwerk Reddingsteam Zeedieren Nederland RTZ is ter plaatse om dit te coördineren.