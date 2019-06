Vandaag opnieuw noodweer voorspeld

Vanmiddag en vanavond zal er weer veel regen, onweer en wind zijn. In het grootste deel van Nederland is het code oranje.

Code oranje betekent dat er gevaarlijk of extreem weer op komst is. Ook is de kans op schade door het weer groot.

Harde wind

Er wordt vooral gewaarschuwd voor hele harde wind en het kan gaan op sommige plekken gaan hagelen. Let daarom goed op als je vanmiddag uit school komt.

De afgelopen dagen was het al vaker raak. Door het slechte weer waaiden er bomen om en wandeltochten werden afgelast.