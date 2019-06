Motorclub No Surrender moet stoppen in Nederland. Volgens de rechter houden leden van de club zich bezig met criminele dingen en komen daardoor mensen in gevaar.

De leden van de club mogen niet meer samenkomen en ze mogen niet meer het logo van de club dragen.

Andere motorclubs

Vorige week bepaalde de rechter al dat motorclub Hells Angels moet stoppen in Nederland. Motorclub Satudarah werd al eerder verboden.