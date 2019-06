Veel plastic in de zee komt door toeristen

Een groot deel van het plastic in de Middellandse Zee komt door toeristen. Dat heeft het Wereld Natuur Fonds onderzocht. Zij zeggen dat veel toeristen afval laten slingeren op het strand, en dat het daarna de zee in waait.

Zomer

Vooral in drukke steden zoals Barcelona in Spanje, Venetië in Italië en Marseille in Frankrijk is veel vervuiling. En in de zomer is het veel erger dan in de rest van het jaar.

Maar als je op vakantie gaat naar één van deze plaatsen, kan het zijn dat je er tijdens het zwemmen helemaal niets van merkt.