Frankrijk wint eerste wedstrijd van het WK

Het WK Voetbal voor vrouwen is begonnen! Voor gastland Frankrijk begon het gelijk goed: zij wonnen hun eerste wedstrijd van Zuid-Korea met 4-0.

Al direct vanaf het begin was duidelijk dat Frankrijk veel sterker was. Voor de rust werd het al 3-0 en ook na de rust kon Frankrijk nog een keer scoren.

Nederland

In dezelfde poule zitten ook Noorwegen en Nigeria. Die landen spelen vanavond om 21.00 uur tegen elkaar.

Nederland komt dinsdag voor het eerst in actie. Dan is Nieuw-Zeeland om 15.00 uur de tegenstander. In deze video zie je meer over het WK: