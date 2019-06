Rolstoeltennisser de Groot wint als eerste ooit vier grote toernooien

De Groot is daarmee de eerste rolstoeltennisster ooit die bij de vier belangrijkste tennistoernooien de beste is.

Rolstoeltennisser Diede de Groot heeft vandaag de finale van tennistoernooi Roland Garros gewonnen! En dat is erg bijzonder, want bij drie andere grote wedstrijden werd ze ook al kampioen.

- US Open in de Verenigde Staten

- Wimbledon in Groot-Brittannië

- Roland Garros in Frankrijk

- Australian Open in Australië

De Australian Open en de US Open worden gespeeld op een harde ondergrond, terwijl Wimbledon op gras is en Roland Garros op gravel. Daarom is het erg knap als een tennisser alle vier de toernooien wint.