Dwars: Thijmen wil een gratis vispas voor kinderen

Thijmen zit op voetbal en vindt het leuk om te vissen. Iedere week gaat hij naar een vijver bij hem in de buurt. Maar om te mogen vissen heb je een vispas nodig en die kost geld. En dat zit Thijmen dwars.

Een vispas kost 17,50 per jaar. Thijmen snapt niet zo goed waar dat geld voor nodig is en wat ze ermee doen. Hij wil dat kinderen voortaan gratis een vispas kunnen krijgen. Samen met Youssef gaat hij kijken of dat kan.

