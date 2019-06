Hossen, springen en zingen op de 50ste keer Pinkpop

In de video hierboven zie je een verslag en een wat geschiedenis over Pinkpop.

Festival Pinkpop is jarig! Het festival bestaat 50 jaar. En daarmee is Pinkpop het langslopende popfestival ter wereld.

Een paar feitjes over Pinkpop:

- Pinkpop werd in 1970 voor het eerst gehouden

- Pinkpop is meestal met het Pinksterweekend

- Het festival is drie dagen. Vroeger was het één dag. Je kunt een weekendkaartje kopen of een dagkaartje.

- Het woord Pinkpop is Engels en betekent letterlijk 'roze pop'. Daarom heeft het festival een roze pop als logo.

- Veel bezoekers van het festival dragen roze hoedjes. Die hoedjes kun je op het festival kopen. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel.