Battels en blauwe plekken op groot schermtoernooi

De sport schermen is niet heel bekend in Nederland. Toch kwamen er dit weekend meer dan 350 kinderen bijeen om tegen elkaar te strijden op het Nederlands Jeugdkampioenschap in Alkmaar.

Bij schermen is het de bedoeling om met een wapen het lichaam van de tegenstander aan te raken. Als dat lukt, krijg je een punt. En de persoon met de meeste punten wint.

Blauwe plekken

De sport kan er sierlijk uitzien, maar het is ook behoorlijk pittig. Ava van 13 weet daar alles van. Zij doet de sport al een paar jaar: