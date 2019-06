Opnieuw aardbeving in Groningen

In de provincie Groningen is vanochtend rond 07.00 uur een aardbeving geweest. Het gebeurde in de buurt van het plaatsje Garrelsweer en de beving was behoorlijk zwaar.

In korte tijd kwamen meer dan 130 meldingen binnen van mensen die de beving hadden gevoeld. De beving was iets minder zwaar dan de beving van vorige maand.

Boren naar gas

In Groningen zijn vaker aardbevingen. Dat komt omdat er jarenlang naar gas is geboord in het gebied. Door het boren zakt de grond in en kan de bodem opeens gaan trillen.