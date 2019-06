Dit is horseball: een balsport op pony's

Twee teams en 1 bal waarmee je moet scoren. Dit klinkt als een gewoon balspel, maar je speelt het op een paard! De sport heet horseball en is nog best onbekend.

In Nederland heb je 9 maneges waar je horseball kunt spelen. Het Belgische Jeugdjournaal Karrewiet ging langs bij een horseball-training en vroeg aan kinderen of het een leuke sport is.