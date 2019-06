Josylvio over rappen, zijn artiestennaam en 'Hey Meisje'

2018 was een geweldig jaar voor rapper Josylvio. Hij was de meest gestreamde artiest op Spotify en maakte hit na hit. En ook dit jaar gaat het lekker: zijn nummer 'Hey Meisje' is op YouTube al bijna 13 miljoen keer bekeken.

Wanneer is Josylvio begonnen met rappen? Hoe komt hij aan zijn artiestennaam? En bestaat het meisje in zijn nummer 'Hey meisje' in het echt? Jullie hadden veel vragen voor hem en Youssef ging ze aan hem stellen.