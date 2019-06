Bokstalent Amira (10) tekent contract bij groot sportmerk

Ze is nog maar 10 jaar oud en heeft nog nooit een wedstrijd verloren: Amira is een supertalent in kickboksen. Ze werd al 2 keer wereldkampioen en 4 keer Europees kampioen.

Deze week tekende ze een contract bij het grootste sportmerk van de wereld. Siham ging bij haar langs en oefende haar stare-down met Amira.