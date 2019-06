Wat is de beste scoutingploeg van Nederland?

Knopen leggen, tenten opzetten en kampen bouwen: honderden scouts uit het hele land strijden dit weekend tegen elkaar in Baarn, een dorp in de provincie Utrecht. Ze willen allemaal de beste scoutinggroep van Nederland worden.

Opdrachten

De teams moeten allerlei opdrachten zo goed en zo snel mogelijk uitvoeren. Daarvoor moeten ze veel nadenken en samenwerken.

De grote wedstrijd is afgelopen zaterdag begonnen en duurt tot vandaag. Ongeveer 100 ploegen doen mee, en in elk team zitten 5 tot 7 kinderen met een ploegleider. De winnaar is maandagmiddag bekend. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal.

Stelling

Scouts leren bijvoorbeeld om vuur te maken, moeilijke routes te lopen en te koken in de natuur. Ook moeten ze met GPS om kunnen gaan, zodat ze altijd weten waar ze zijn. Zo zijn ze getraind om langere tijd in de natuur te leven.

Wat vind jij: is het handig om dat te kunnen?