Wat wordt het nieuws van deze week? In De Week Die Komt laten we je iedere maandag een paar dingen zien waar je misschien wel meer over gaat horen. Vanwege Pinksteren doen we dat voor één keer op dinsdag.

Met deze week: scholieren horen, of ze geslaagd, een prijzenshow voor de beste social media-accounts en vaderdag.