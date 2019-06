Er wonen vogels in deze flitspaal

In de stad Monnickendam in Noord-Holland hangt een nieuwe flitskast. Het kastje ziet er van een afstandje echt uit. Pas als je dichterbij komt, zie je dat het eigenlijk een vogelhuisje is.

Nep

Er zijn rode en blauwe strepen opgeplakt, zodat hij lijkt op een echte flitscamera van de politie. Wie het vogelhuisje heeft vermomd, is niet duidelijk.

Er zijn in Nederland wel vaker neppe flitspalen geplaatst. Buurtbewoners hopen dat automobilisten niet door hebben dat de paal nep is, en daardoor minder hard gaan rijden.