Grote insectenfabriek geopend om varkens te voeren

In Bergen op Zoom, een stad in de provincie Noord-Brabant, is een grote insectenfabriek geopend. Daar kweken ze miljoenen kleine insecten, om ze later aan dieren te kunnen voeren.

Larven

In de fabriek hebben ze allemaal jonge larves van vliegen. Die laten ze razendsnel opgroeien tot dikke vette larven. En die zijn perfect om aan varkens of kippen te geven.