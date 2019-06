Oproep: wat wil jij weten van Jade en Gina van Girlys Blog?

Jade en Gina begonnen op hun tiende met hun Instagram-account. Daarna begonnen ze ook met YouTube.

Ze hebben al flink wat prijzen gewonnen met hun foto's en video's. Bij de VEED Awards werden ze in 2017 'Beste Nieuwkomer', in 2018 'Beste Kanaal' en in 2019 'Beste Instagrammer'. Ook werden ze in 2019 uitgeroepen tot beste YouTubers bij de Zapp Awards.

Single

De best bekeken video op hun kanaal heeft meer dan 5 miljoen weergaven. Het gaat om hun single Landen op Ibiza: