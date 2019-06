Zeldzame stinkende paddenstoel ontdekt in Nederland

In een kleine dierentuin in Haarlem is een zeldzame paddenstoel ontdekt. Het gaat om een rode traliestinkzwam. En de naam zegt het al, de paddenstoel stinkt behoorlijk.

De paddenstoel komt veel voor in het zuiden van Europa, maar bijna nooit in Nederland. Hoe de paddenstoel hier terecht is gekomen, is niet bekend.

Lang zal het niet blijven stinken in Haarlem. De paddenstoel is meestal na een weekje alweer weg.