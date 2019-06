Grote zinkgaten in Rotterdam

In Rotterdam zijn in de afgelopen dagen al twee zinkgaten ontstaan. Dat zijn grote gaten in de grond.

Water

De zinkgaten zijn ontstaan door kapotte waterleidingen. Er komt dan veel water in de grond. Dat zorgt ervoor dat de grond minder stevig wordt. Hierdoor kan de bodem inzakken.

Deskundigen zeggen dat de twee zinkgaten niks met elkaar te maken hebben. Het is volgens hen heel erg toevallig dat er in zo'n korte tijd twee gaten zijn gekomen.

Reparatie

Al het water in de gaten wordt nu weggepompt. Binnenkort worden de straten gerepareerd.