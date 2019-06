StukTV, Rico Verhoeven en politiehond Bumper winnen Best Social Award

In Amsterdam zijn gisteravond belangrijke social media-prijzen uitgereikt: de Best Social Awards. Er waren veel prijzen te winnen in verschillende categorie├źn.

De mannen van StukTV zijn uitgeroepen tot beste YouTubers. De prijs voor beste sporter op social media is voor bokser Rico Verhoeven en politiehond Bumper is het 'beste dier' op social media.

Hieronder zie je een lijstje met winnaars: