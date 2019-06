Onderzoek naar planten en dieren in slootjes

Op 120 plekken in Nederland worden vandaag en dit weekend slootjes onderzocht. Ook veel kinderen helpen mee.

Met een schepnet en emmer gaan ze op pad om te kijken wat voor dieren en planten er in sloten leven. Onderzoekers hopen zo meer te weten komen over hoe schoon het water is.

Het slootjes-onderzoek wordt ieder jaar gehouden. In het filmpje hieronder zie je hoe dat vorig jaar ging: